Candidato ao COI diz que não se deve duvidar dos atletas Thomas Bach, um dos candidatos à presidência do Comitê Olímpico Internacional (COI), disse que é um "veneno" permitir que o doping de alguns competidores provoque dúvidas sobre os feitos de todos os atletas. O dirigente alemão advertiu nesta quarta-feira que é um erro suspeitar de todos os atletas que competirão no próximo mês no Mundial de Atletismo em Moscou, em razão dos recentes casos de doping dos velocistas Tyson Gay, Asafa Powell e Sherone Simpson.