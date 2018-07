Candidatos à presidência do Palmeiras buscam parceiros por reforços

SÃO PAULO - Que Arnaldo Tirone está com dificuldades para contratar no Palmeiras, ninguém duvida. Mas até mesmo os dois principais candidatos à presidência na eleição de 21 de janeiro têm sofrido para buscar meios de cumprir as suas promessas de campanha.

Paulo Nobre e Décio Perin conhecem bem o clube e sabem que falta dinheiro para contratar reforços para 2013. Por isso, já estão atrás de parceiros.

Nobre chegou a colocar recursos do próprio bolso no passado, quando era vice-presidente de Affonso Della Monica. Foi graças aos seu investimento, por exemplo, que a Academia de Futebol ganhou uma área de imprensa, assim como o Palestra Itália, que ainda teve seus vestiários reformados. Agora, ele promete não mais usar o próprio dinheiro para ajudar o clube, mas tem conversado constantemente com empresários que possam investir em contratações e também na área social.

Perin é outro que está em plena campanha política, e conta a todos que já conversou com dois fundos de investimentos que mostraram interesse em fechar uma parceria com o Palmeiras. Mas ele faz mistério quando questionado se esses fundos seriam brasileiros ou estrangeiros, e como seria a forma de negócio.

O presidenciável, que ganhou o apoio de Wlademir Pescarmona (o conselheiro era um dos candidatos iniciais, mas preferiu se unir a Perin) também afirmou que já tem encaminhada a contratação de um gerente executivo no futebol. Seria um funcionário remunerado, ideia parecida com a de Paulo Nobre.

Fora do páreo. Tirone desistiu oficialmente da reeleição. "Não tem mais motivação nem clima", afirmou. "O termômetro foi o que aconteceu nos últimos dois meses. Perdemos a guerra no Brasileiro. O momento para se reeleger não era favorável, então achei melhor recuar."

O dirigente acha que se o time não tivesse caído para a Série B ele teria chances de ser reeleito.