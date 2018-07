Candidatos temem que finanças do Palmeiras estejam piores

SÃO PAULO - O argumento mais usado pela diretoria do Palmeiras nos últimos dias para não fazer grandes contratações é a falta de recursos financeiros. Os candidatos à presidência Paulo Nobre e Décio Perin temem que quem assumir o clube, no dia 22 de janeiro, data seguinte a eleição, vai ver que a situação do cofre palmeirense é ainda pior.

Desde que decidiram sair candidatos, os dois pedem para se reunir com o presidente Arnaldo Tirone e com responsáveis dos departamentos do clube, incluindo o financeiro, para saber a situação real, mas o dirigente realizou apenas um encontro entre os presidenciáveis e ele. Tanto Perin quanto Nobre acreditam que a postura de mantê-los distante da diretoria é a forma de evitar que consigam descobrir coisas ruins antes da hora.

"Temo que ao chegarmos no clube tenhamos uma Caixa de Pandora (na mitologia grega, Pandora, primeira mulher criada por Zeus, recebeu uma caixa misteriosa e ao abri-la, liberou todos os males do mundo) na sala da presidência. Ao sentar na cadeira, veremos que a situação é muito pior do que é passada para a imprensa. Acreditamos nisso tendo em vista a situação econômica e o excesso de empréstimos que a atual gestão fez nesses dois anos no poder", explicou Perin.

Paulo Nobre também teme pela saúde financeira do clube. "Queríamos que o Tirone abrisse a situação para nós, até porque, caso ele tente a reeleição, ele sabe como está o clube e nós não. Mas infelizmente não tivemos acesso aos números e o jeito é torcer para que a situação não seja ainda mais complicada."

Em menos de dois meses, Tirone pegou R$ 22 milhões de empréstimos. Além disso, paga comissão para a maioria dos empresários que negociam jogador com o clube.

A situação financeira do Palmeiras se complicou ainda mais após a saída do vice de finanças, Walter Munhoz, que pediu afastamento alegando motivos pessoais.

Tirone, inclusive, já pediu para que Munhoz retorne ao posto para tentar amenizar a situação, mas seu pedido ainda não foi atendido.