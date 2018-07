Candidatura de Madri 2020 é melhor do que as anteriores-COI

Madri, que está competindo com Istambul e Tóquio pelos Jogos de 2020, apresentou sua candidatura à comissão do Comitê Olímpico Internacional (COI), chefiada pelo vice-presidente do COI, Craig Reedie, nesta semana.

Reedie disse em uma coletiva de imprensa no final de uma visita de quatro dias que a comissão tinha ficado "muito impressionada" com a apresentação.

"Acho que o que acontece em todo contexto de candidatura é que as cidades simplesmente ficam melhores e melhores e melhores", ele disse.

"As pessoas veem a experiência dos Jogos em partes diferentes do mundo e não acho que haja dúvida alguma de que esta candidatura aprendeu com isso."

"Eles tomaram o conceito de 2016 como base e é um conceito melhor agora do que era. Quem sabe, talvez a terceira vez seja a que conta?"

Cada cidade entregou seus arquivos de candidatura ao COI em janeiro, e inspeções in loco por um comitê de avaliação começaram em Tóquio neste mês.

Istambul vai receber a comissão de 24 a 27 de março, antes que ela publique uma avaliação técnica no início de julho.

Com a economia em dificuldades e níveis recorde de desemprego, muitos espanhóis estão preocupados com os custos de sediar uma Olimpíada, e a questão dominou as perguntas na coletiva de imprensa.

"Tivemos uma declaração muito clara do comitê de candidatura", disse Reedie. "Eles acham que a economia espanhola sofreu um momento muito difícil, mas que se estabilizou e vai melhorar. Tenho que dizer a vocês que, se pudesse prever o movimento futuro das economias mundiais, não estaria sentado aqui. Somos gratos pela honestidade e franqueza deles".