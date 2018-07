Candidatura de Tóquio para Jogos-2020 aposta na 'força da flor'

Tóquio iniciou timidamente a caminhada para a corrida olímpica de 2020 após o terremoto e tsunami de março no Japão, que desencadearam uma crise nuclear numa usina de energia ao norte da capital.

O logotipo colorido, com a flor mais célebre do Japão em forma de coroa, foi criado por uma estudante universitária de arte e design para simbolizar a "revitalização".

O chefe do comitê de candidatura, Masato Mizuno, disse à Reuters: "É a idéia de 'voltar novamente'... os Jogos Olímpicos voltando à Tóquio, e o Japão voltando (do desastre)."

"Junto com o Monte Fuji, a flor de cerejeira é imediatamente reconhecível como um símbolo do Japão. Nós aprendemos muitas lições da última vez e temos de estar prontos neste momento. "

Tóquio, que sediou a primeira Olimpíada da Ásia em 1964, perdeu para o Rio de Janeiro na corrida para 2016.

O baixo apoio da população foi em grande parte culpado pela derrota, e o custo da reconstrução após o tsunami devastador no nordeste do Japão tinha deixado os preparativos para uma nova candidatura em situação delicada.

No entanto, o Comitê Olímpico Japonês (JOC, na sigla em inglês) decidiu em junho que existiam fundos suficientes para lançar uma nova candidatura, apesar da crise nuclear ainda presente.

"O Japão está lutando (para reconstruir) e eu queria algo que trouxesse energia e vitalidade ao Japão", disse a designer Ai Shimamine a jornalistas após o lançamento do logo feito por ela.

"Espero que ele dê um impulso ao Japão. A flor de cerejeira representa a amizade e a paz, tem uma suavidade e também ocupa um lugar especial no coração do povo japonês."

O logo de Tóquio tem flores com as cores olímpicas - vermelho, azul, amarelo e verde - e também o roxo tradicional de eventos culturais no período Edo do Japão (1603-1867).

Madri, que também perdeu para o Rio na disputa pelos Jogos de 2016, e Roma são os concorrentes mais fortes de Tóquio.

O vencedor será escolhido pelo Comitê Olímpico Internacional em Buenos Aires em setembro de 2013.