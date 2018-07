Candidatura olímpica turca diz ter 94% de apoio popular

ISTAMBUL - Dirigentes da candidatura de Istambul para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2020 afirmaram, nesta quinta-feira, que o projeto da capital turca tem o apoio de 94% da população do país, num momento em que a Turquia vive intensa agitação política e social, com a ida de milhões de pessoas às ruas para protestar contra o governo.

De acordo com o presidente do comitê da campanha de Istambul, Hasan Arat, a pesquisa divulgada nesta quinta-feira foi realizada há dois meses. Antes, portanto, de eclodirem, em junho, os protestos, que têm como alvo principal o primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan.

O apoio da população é um dos argumentos de Istambul para vencer as favoritíssimas Madri e Tóquio na eleição que vai acontecer durante a Assembleia Geral do Comitê Olímpico Internacional (COI), no dia 7 de setembro, em Buenos Aires.

Isso porque, enquanto Istambul tem apoio de 94% da população turca, na Espanha, que vive crise econômica, apenas 76% da população gostaria que Madri recebesse os Jogos Olímpicos pela segunda vez na sua história. Japão, o apoio à candidatura de Tóquio é ainda menor: 70%.