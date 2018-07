Caneladas no fim

Tome um gole de seu café da manhã e me acompanhe. Fora os congestionamentos na Marginal do Tietê e o nervosismo na Bolsa, a sexta-feira seguia calma até na USP. A black friday (a gente copia cada coisa de americano!) prometia ser agitada só nas lojas que anunciavam descontos incríveis após o Dia de Ação de Graças (outra bossa dos gringos). A caixa de mensagens ficou lotada com ofertas inacreditáveis... e meu cartão de crédito se manteve intacto.

Lá pelas tantas, explode a bomba: Andrés Sanchez será o novo diretor de seleções da CBF. Para quem acredita nas declarações do pupilo dileto do dono do poder, o convite foi uma "surpresa". O ainda presidente do Corinthians tocava sua vida normalmente até receber telefonema para comparecer com urgência à sede da casa do futebol. Tomou um voo para o Rio e, ao chegar lá, quase caiu de costas com a intimação de assumir o cargo, pelo menos por três anos, e com a responsabilidade de ser o marechal da vitória no Mundial de 2014. (Desculpe a comparação, doutor Paulo. Deve ter sido empolgação de minha parte.)

Como negar o apelo de um amigo, de acordo com as palavras de Sanchez? A lealdade a quem o levou a chefiar a delegação brasileira na Copa da África e que jogou em seu colo um estádio de Mundial falou mais alto. Por isso, não pensou duas vezes para aceitar o desafio, que aparentemente contraria seus planos. Afinal, até dias atrás, Sanchez era cartola que não via a hora de largar o barco e sair fora de um mundo que não é o seu. A abnegação falou mais alto.

A função em si não é lá grande coisa. Outros já a ocuparam e passaram em branco. O chefe marca reuniões com os treinadores, elogia aqui, cobra ali e viaja sempre com as seleções, sobretudo a principal. E tenta aparar as críticas.

Está por trás disso preparação para a passagem de bastão - ou de cetro, sei lá. Há muito se fala que Sanchez é o discípulo preferido do senhor da bola para herdar a CBF. Nessa atividade andará com frequência pra cima e pra baixo a tiracolo do tutor, padrinho, benfeitor. Enfim, o Criador. Isso ajuda um bocado na hora de convencer o eleitorado. E, cá entre nós, faz tempo que se trata de Colégio Eleitoral dócil. Sanchez mostrou qualidades, como no episódio que dissolveu o Clube dos 13 para alívio oficial.

Não sei se vai funcionar. Sei que o anúncio há dois dias de uma rodada que pode definir o campeão de 2011 atiçou concorrentes. E, noves fora as teorias de conspiração, com razão. Sanchez é amicíssimo do homem. Sanchez é presidente do Corinthians. O Corinthians lidera e tem enorme chance de levar a taça. Mas há rivais (Vasco e Flu) a considerar. Por que não esperar um pouco mais para o anúncio? Pra que levantar lebre de que o Corinthians com isso possa ser favorecido? Onde está a sensibilidade dessa gente? Deixo claro que não assino embaixo nenhuma suspeita. Mas não me surpreendo.

A reação não tardou. Abel Braga foi um dos que criticaram a precipitação no jogo político. No que fez bem. Só que exagerou, ao defender o Flu que comanda. Disse que torce por mais um título carioca, para acabar com a "soberba paulista". Comparação estapafúrdia, sem pé nem cabeça. Manifestação de bairrismo que se imaginava superado entre pessoas de bom senso - e sempre achei que Abel estivesse na nau dos sensatos. O que têm a ver os amores de CBF/Sanchez com o futebol daqui? E no que consistiria a soberba paulista? Cada hora que essa turma arruma para desferir caneladas...

Não tenho bola de cristal - e, portanto, peço que tenham complacência comigo. Mas, pelo andar balouçante da carruagem do Brasileiro de 2011, tenho a impressão de que o campeão desembarcará só na última parada, na semana que vem. Hoje não é impossível o Figueirense frear o Corinthians, nem fora de propósito que haja vencedor no clássico entre Vasco e Flu. Seria um desfecho e tanto. E, de preferência, que venha a premiar só quem sabe domar melhor a bola.