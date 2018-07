Cañete conta com Mano para ter oportunidades no São Paulo

SÃO PAULO - Mano Menezes já avisou que não vai aliviar e convocará os melhores jogadores que tiver à disposição, pouco importando se prejudicará os clubes do País. Rivaldo também já deixou claro que, aos 39 anos, não terá fôlego para jogar todas as rodadas do Brasileiro e da Sul-Americana. Assim, com Lucas na seleção e Rivaldo poupado em várias partidas, não faltarão oportunidades para Marcelo Cañete mostrar no São Paulo que não é chamado na Argentina de "novo Riquelme" por acaso.

Revelado pelo Boca Juniors, o meia assinou por três anos com o clube e custou US$ 3 milhões (R$ 4,7 milhões). Ele estava emprestado ao Universidad Católica, onde se destacou na última Libertadores. "Estou muito contente em jogar em um clube como o São Paulo, um dos maiores da América e conhecido mundialmente. Sei que tenho de correr atrás da posição e espero que minha adaptação seja a mais rápida possível", disse nesta segunda-feira em sua apresentação. Ele recebeu a camisa 14.

No primeiro dia de trabalho, Cañete correu ao lado de Lucas e fez tratamento no departamento médico - ele sofreu uma lesão muscular e está sem jogar desde 29 de maio.

Cañete se definiu como um "meia clássico que gosta de deixar os atacantes em boa condição, fazer arremates e armar as jogadas". Apesar de tantas "qualidades", ele deve ficar na reserva.

Elenco. Ciente de que não poderá contar com Rivaldo e Lucas em todos os jogos até o fim do ano, a diretoria não quer que o time sofra tanto quando um dos dois - ou ambos - não estiver em campo. "O Campeonato Brasileiro é muito longo. Para brigar pelo título, precisamos ter um elenco qualificado", justificou o vice João Paulo de Jesus Lopes.

Lucas, por exemplo, não jogará contra o Ceará, dia 10 de agosto, estreia na Sul-Americana. No mesmo dia a seleção enfrenta a Alemanha em Stuttgart e o garoto foi convocado por Mano. Até o fim do ano, a previsão é que o Brasil faça mais sete amistosos. Ou seja, Cañete deve ter jogos de sobra para atuar ao lado do ídolo Rivaldo. "Eu me sentiria muito bem por jogar com ele, um dos três melhores meias que vi, junto com Román (Riquelme) e Zidane."

Veja também:

ESTADÃO ESPN - Na apresentação ao São Paulo, Cañete elogia Rogério Ceni

Cañete é oficialmente apresentado pela diretoria do São Paulo

Diretoria diz que rivais também receberam auxílio