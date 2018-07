Cañete só deve voltar a jogar em 2013

estadao.com.br/e/saopaulofc

Contratado em julho do ano passado como solução para o meio de campo, o argentino Marcelo Cañete está prestes a completar um ano afastado dos gramados por causa da gravíssima lesão no ligamento posterior do joelho direito, bem mais rara no esporte. Esse ligamento é de difícil acesso por meio de cirurgia e exige prazo de recuperação bem maior do que as lesões de ligamento anterior.

"O início das atividades é retardado porque é preciso ter mais cuidados. Se uma cirurgia de (ligamento) anterior demora de seis a sete meses para (o atleta) se recuperar, esse prazo aumenta para 11 meses no posterior", explicou o médico do clube, José Sanchez.

Clinicamente, Cañete está recuperado. O maior desafio agora é fortalecer a sua musculatura para depois começar a retomar ritmo de jogo. O desnível físico ainda é tão grande que mesmo sem dor, o argentino muitas vezes manca involuntariamente quando anda e não percebe. "Ele precisa de treinamento do gesto esportivo. Ele sente falta desse ritmo e pediu um prazo maior de treino." A tendência é que Cañete esteja à disposição apenas para a próxima temporada.