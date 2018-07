Canoagem e triatlo são incluídos na Paraolimpíada 2016 O Comitê Executivo do Comitê Paraolímpico Internacional (IPC) anunciou neste sábado, em Guangzhou, na China, o programa das Paraolimpíadas do Rio 2016. Além das 20 modalidades que já faziam parte do programa de Londres 2012, foram incluídos a canoagem e o triatlo.