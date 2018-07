Canoista brasileiro cai e fica fora do pódio no Mundial

O brasileiro Isaquias Queiroz desperdiçou neste sábado uma excelente oportunidade de conquistar um lugar no pódio do Mundial de Canoagem, que está sendo realizado em Moscou, na Rússia. Nos últimos metros da final do C1 Masculino 1000 metros, ele sofreu uma queda quando liderava a disputa e não conseguiu concluí-la.

Isaquias era um dos favoritos a vencer a prova e vinha confirmando essa condição, liderando a disputa acirrada com o alemão Sebastian Brendel. Porém, pressionado, ele cometeu um erro e caiu. Assim, o alemão acabou se sagrando campeão mundial, conquistando a medalha de ouro com o tempo de 3min44s578.

O erro no fim causa ainda mais decepção porque Isaquias havia sido o mais rápido das semifinais. Além disso, no ano passado, ele faturou a medalha de bronze no Mundial nesta mesma prova. Neste sábado, ele ficou fora do pódio e viu o checo Markin Fuksa terminar na segunda colocação, com 3min48s10, e o húngaro Attila Vadja garantir o terceiro lugar, com 3min49s296.

Ainda neste sábado, Isaquias e Erlon Souza se classificaram para a final do C2 200 metros ao ficarem em segundo lugar na sua série semifinal. No C1 Feminino 200 metros, a brasileira Valdenice Conceição também se garantiu na disputa de medalha.