Cansaço do trio da Inter de Milão preocupa Dunga

Dunga define hoje o dia que Julio Cesar, Maicon e Lúcio se apresentarão à seleção brasileira. Todo cuidado é pouco com os três jogadores, apontados como os mais importantes no sistema defensivo do time nacional. A ordem é evitar um desgaste desnecessário sob pena de um prejuízo maior durante a disputa da Copa do Mundo.

Os três defenderam com sucesso a Inter de Milão contra o Bayern Munique na vitória por 2 a 0, que resultou no título da Copa dos Campeões da Europa, ontem, em Madri. E, para se juntar ao grupo, teriam de cruzar o Atlântico antes do embarque da delegação para a África do Sul, na quarta-feira, dia 26.

A preocupação da comissão técnica é evitar o cansaço de longas viagens que os três teriam de enfrentar em apenas quatro dias. Dunga, avesso a abrir exceções e regalias aos jogadores, gostaria de contar com os 23 convocados nos treinamentos em Curitiba. Mas, diante das circunstâncias, deve mudar de ideia. "Os três estão vivendo momento especial na vida deles. Tudo tem de ser levado em consideração. Vamos avaliar o que é melhor para todos", declarou Rodrigo Paiva, porta-voz da seleção.

Na hipótese de se exigir a presença de Julio Cesar, Maicon e Lúcio na capital paranaense, o desgaste das viagens seria inevitável. Os jogadores teriam de embarcar ainda hoje em Madri com destino a São Paulo, percurso de pelo menos 10h30. De São Paulo a Curitiba, seriam mais 45 minutos de voo.

Agenda apertada. No cenário mais favorável, os três desembarcariam na capital paranaense amanhã (segunda-feira), após quase 12 horas de voo. Teriam, então, apenas dois dias para se submeterem aos exames clínicos e à avaliação física. Na quarta-feira embarcariam com a seleção rumo à África do Sul, com direito a uma escala de duas horas em Brasília para as despedidas do presidente Lula.

De acordo com a CBF, a viagem de Curitiba, passando por Brasília, até Johannesburgo seria feita em 17 horas em voo fretado pela seleção. Acumulando os deslocamentos da Europa até o Brasil e depois para a África do Sul, Julio Cesar, Lúcio e Maicon cumpririam cerca de 30 horas de voo em menos de quatro dias.

Viagem sem escala. A outra alternativa estudada pela comissão técnica e pelos responsáveis pela logística da Confederação Brasileira de Futebol seria dispensar os três jogadores da Internazionale dos treinamentos na capital paranaense, marcando a apresentação para Johannesburgo. Eles teriam apenas uma viagem: da Europa até a África do Sul, cerca de 10 horas. E mais tempo para descansar antes da reta final de preparação ao Mundial da África do Sul.