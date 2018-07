Cansado, Arthur Zanetti embarca para competir no Japão Não é só o Mundial de Clubes no futebol que atrai brasileiros esta semana para a cidade de Toyota (Japão), onde o Corinthians joga a semifinal da competição. Na sexta, Arthur Zanetti - que é são-paulino - estreia na Copa Toyota de Ginástica Artística, competição que segue com finais no sábado e no domingo, sempre na madrugada brasileira.