Cansado, Neymar troca a bola por eventos publicitários

Um dia após a fraca atuação na derrota do Santos para a Ponte Preta e ainda desgastado com os jogos da seleção brasileira, Neymar cumpriu ontem um extensa agenda de eventos publicitários. Logo no início da tarde, esteve no Salão do Automóvel em São Paulo para atender a um de seus patrocinadores. E, à noite, inaugurou a Arena Soccer Grass Neymar Jr. , complexo de campos society, na região de Santo Amaro.

Houve queima de fogos que durou 20 minutos. A partida inaugural opôs os Amigos de Neymar aos Amigos de Lucas.

O craque santista espera que os campos ajudem a revelar talentos. "Comecei a jogar aos seis anos. Tomara que este espaço seja a porta de entrada para que possamos descobrir garotos bons."

No primeiro evento, Neymar posou para fotos nos novos carros da Volkswagen e ao lado do presidente mundial da empresa, Martin Winterkorn, e do presidente da montadora no Brasil, Thomas Schmall.

Vila em dia. O Santos decidiu começar a vender hoje os 10 mil ingressos (mais 5 mil são reservados aos donos de cadeiras cativas) para o jogo contra o Náutico, quinta-feira, na Vila Belmiro, mesmo antes de o STJD suspender a interdição do estádio.

Os materiais para a confecção das entradas chegaram ao clube ontem à tarde e hoje as entradas serão impressas e comercializadas. A pressa é para atender a exigências do Estatuto do Torcedor - a venda tem de começar 72 horas antes do jogo. O clube tomou a decisão após a vistoria no estádio realizada ontem pela manhã pelo engenheiro Reginaldo Cordeiro, integrante da Comissão Nacional de Inspeção em Estádios da CBF. Cordeiro aprovou as obras para permitir a entrada de ambulância no campo.

Cordeiro afirmou que não poderia garantir que o jogo do Santos contra o Náutico, temporariamente sem local definido em razão da interdição, voltaria para a Vila.