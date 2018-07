Caos aéreo pode reduzir torcida do Barça em Milão O Barcelona pode ter um grande desfalque esta noite (15h45 de Brasília) no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão: sua fanática torcida, que acompanha o time pelos quatro cantos do mundo. Por causa do caos aéreo provocado pelo vulcão Eyjafjallajokull, na Islândia, parte dos torcedores poderá ter de desistir da viagem. Seis voos estavam previstos para sair do aeroporto El Prat e levar 1,2 mil torcedores para Milão hoje. Mas não estão confirmados.