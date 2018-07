Capitã da seleção de handebol vai jogar na França

SÃO PAULO - A capitã da seleção brasileira feminina de handebol, Fabiana Dara, acertou a sua transferência para o Nantes, da França. A pivô era uma das atletas que ainda não havia definido o seu futuro após o fim da parceria entre a Confederação Brasileira de Handebol e o time austríaco Hypo No, que contava com a base da equipe campeã mundial. Fabiana Dará explicou que aguardou a disputa dos Jogos Sul-Americanos para definir por qual clube passaria a atuar.

"Eu preferi ficar focada neste título Sul-Americano que estávamos buscando. O handebol vive um momento mágico de exposição na mídia desde o mundial, e para fazer nosso esporte crescer precisamos aproveitar e nos manter num bom ritmo de resultados. Mas, agora, depois que voltei do Chile comecei a analisar os convites que tive e acabei me decidindo", afirmou.

Fabiana Dara será a primeira pivô do Nantes e explicou que a estrutura do time francês e a força da liga francesa foram fundamentais na sua decisão. "Admiro muito a escola francesa, onde existe um grande lado defensivo. Acho que essa experiência lá vai me ajudar muito a melhorar nesse aspecto, além do lado físico que quero aprimorar. Gosto da simplicidade e eficácia do jogo francês", disse.

A capitã do Brasil se apresentará ao seu novo clube no dia 23 de julho, após um período com a seleção brasileira, e dará início aos treinamentos para a disputa da liga francesa.