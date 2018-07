Capitão Alessandro pode virar reserva

Reconduzir o antigo capitão ao time ou manter um jogador que atua improvisado entre os titulares. Este é o dilema de Tite às vésperas do clássico contra o Palmeiras. A disputa por posição está entre Alessandro, 33 anos, veterano lateral-direito e um dos líderes do elenco, e Edenílson, 22 anos, que tomou conta da posição com a contusão do titular e do reserva imediato (Welder).

Se fosse outro jogador e não Alessandro, Tite provavelmente já teria decidido que Edenílson é o novo titular do time. Mas não é o caso, e a dúvida persiste.

Contra o Cruz Azul pela Libertadores, Alessandro já estava liberado para atuar, mas ficou fora da partida sob alegação de que ainda precisa treinar mais.

Alessandro treinou ontem no CT com outros jogadores que não enfrentaram os mexicanos. Mas sua volta ao time só será conhecida hoje na entrevista de Tite.

Após a vitória sobre o Cruz Azul, o treinador manteve no ar o mistério quanto à escolha. "Time titular é aquele que vai se apresentando dentro campo. É o momento, a circunstância. O time tem 20 titulares. Quem disse que o Willian, o Emerson, não são titulares?"

Tite gosta de usar seus critérios e manter no time jogadores que estão em melhor estágio técnica e fisicamente. É o caso de Edenílson, que vem atuando bem mesmo em jogos complicados, como na Libertadores. Ao que parece, ele não sente tanta pressão.

"Sinto que estou bem (na lateral). Sou segundo volante de origem, mas, se o professor pedir, continuo na lateral", afirmou o jogador de 22 anos, que até os 18 era office-boy e abandonou o emprego depois de ter sido aprovado em testes no Guarani de Venancio Aires (RS).

Se mantiver Edenílson no time e deixar Alessandro no banco contra o Palmeiras, Tite, indiretamente, manda um recado a outros jogadores considerados titulares absolutos.

Nas demais posições, não há dúvidas e o treinador tem todos os jogadores à disposição. Como não há rodada da Libertadores no meio de semana, a tendência é que todos os titulares estejam em campo contra o Palmeiras, no jogo que vale a liderança do Campeonato Paulista. Assim, Emerson e Douglas devem continuar como opção no banco.