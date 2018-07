Capitão contra a Venezuela, Filipe Luis diz que escolheu jogar pelo Brasil

O lateral-esquerdo Filipe Luis foi escolhido nesta segunda-feira pelo técnico Tite como capitão da seleção brasileira na partida de terça-feira contra a Venezuela, no Estádio Metropolitano de Mérida, no oeste do país. Com a maior parte da carreira na Europa, o lateral se disse muito feliz com a escolha e lembrou que escolheu a seleção brasileira, apesar de ter sido convidado para defender outras seleções.

"É uma honra muito grande, um orgulho e uma responsabilidade. Jamais deixei de me sentir brasileiro, continuei seguindo as notícias do Brasil. Eu escolhi jogar pelo Brasil desde 2009. Você tem que jogar pelo país que você nasceu. Uma honra muito grande e uma responsabilidade", disse.

Filipe Luis lembrou que o duelo contra a Venezuela não será fácil, apesar de a equipe estar em último lugar na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa da Rússia, em 2018. "Não existe jogo fácil jamais. Não existe jogo fácil, jogam com o apoio da sua torcida. Queremos fazer um grande jogo", afirmou. A gente viu que não é fácil e vamos ter de fazer um jogo praticamente perfeito. Conheço muitos jogadores da seleção deles e são muito perigosos."