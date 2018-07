Capitão de 2002 dirigirá Coreia do Sul na Copa de 2014 O ex-jogador Hong Myung-bo, capitão da seleção da Coreia do Sul que ficou com a quarta colocação da Copa do Mundo de 2002, foi oficialmente confirmado, nesta segunda-feira, como novo técnico do seu país para o Mundial de 2014, que será realizado no Brasil.