Capitão se preocupa com Falcao

"Admiro muito o Falcao. É um craque que sabe se comportar muito bem entre os zagueiros. Claramente é um jogador diferenciado", disse o capitão da seleção, que sempre assiste aos jogos do colombiano pela tevê. "Acho que talvez ele seja o melhor número nove do mundo."

O jogador do Paris Saint-Germain diz estar cansado por causa da sequência de jogos de seu clube, mas assim mesmo garante que está pronto para o duelo com o atacante da Colômbia. "Será um grande teste. Será o último jogo do ano (da seleção considerada principal) e pode nos dar a confiança necessária."

Um dos remanescentes da equipe que derrotou os Estados Unidos em Nova Jersey em agosto de 2010, no primeiro jogo de Mano Menezes como técnico do Brasil, Thiago diz que aos poucos o time começa a ter uma base. "Estamos a apenas seis meses da Copa das Confederações e o time começa a se formar."

No fim da entrevista, o zagueiro votou no melhor jogador do Campeonato Brasileiro e brincou com Neymar, que estava ao lado: "Você não jogou nada", disse, acrescentando ter ficado feliz com o título do Fluminense.