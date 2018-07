Capítulo final da missão brasileira

E tudo o que os sul-africanos querem é não ser expulsos logo de cara da festa que organizam. Campeão com a seleção brasileira em 1994, nos EUA, treinador respeitado em todo o mundo, Parreira é o comandante dos "bafanas brasileiros". Encabeça uma comissão técnica que tem Jairo Leal como seu assistente, Francisco Gonzalez como preparador físico, Carlos Eduardo Parreira (seu sobrinho), como auxiliar de preparação, Alexandre Revoredo como treinador de goleiros e Vinícius Eutrópio, o mais novo da turma, contratado recentemente como observador.

Parreira precisou ausentar-se por 17 meses, por conta de um problema familiar. Pediu demissão no cargo. Mesmo nesse período, um brasileiro, Joel Santana, ficou em seu lugar.

Nesses quatro anos, o trabalho foi mais árduo do que muita gente pode imaginar. Eles receberam uma seleção envelhecida e a missão de levar os Bafanas a uma participação digna na Copa em casa.

Tiveram de mudar tudo. "Dos jogadores que havia na seleção quando cheguei, só ficou um, o Aaron (Mokoena, zagueiro e quase sempre capitão do time). Os outros são novos na equipe."

Novos também no sentido de jovens. Garimpados no fraco futebol do país, muitos deles foram descobertos por Leal, que até recentemente se metia em cada buraco onde houvesse jogo de campeonato.

A deficiente estrutura obrigou o treinador e seus pares a fazer na prática um trabalho de formação. "Pegamos vários jogadores com boa técnica para o futebol, mas sem noção de fundamentos. Tivemos de ensinar coisas como cabecear de olhos abertos, a maneira correta de tocar na bola para chutar, dar um passe curto, passe longo", exemplifica Leal.

Sem base. Essa necessidade se explica pelo fato de não haver trabalho de base nos clubes do país. Basicamente, todo mundo joga na várzea.

Quando alguém é descoberto pelos times sul-africanos, já entra direto no profissional, alguns já com 23, 24 anos. Daí, a necessidade de até na seleção ser preciso ensinar a muitos deles o bê-a-bá da bola.

"Filosofia" de jogo. Outra barreira que precisou ser quebrada foi a "filosofia" de jogo. Nos clubes sul-africanos, a ordem básica e a ligação direta. O negócio é pegar a bola na defesa e chutá-la para a área adversária, na base do "seja o que Deus quiser". Resultado: a maioria dos jogadores chega à seleção sem noção de como trabalhar a bola, tentar o drible, armar jogadas. E, como ficam mais tempo no clube, os que se aprimoram na seleção acaba sofrendo uma regressão quando voltam. Parreira, porém, comemora uma melhora nesse aspecto. "A gente já tem pelo menos a filosofia, a ideia de ficar com bola. Não estamos mais vendendo a bola, dando chutão, já estamos aprendendo a sair jogando", diz, ar vitorioso.

Bom condicionamento. Outra vitória foi no aspecto físico. Como os clubes não dão muita atenção a esse aspecto, os atletas mal conseguiam disputar uma partida inteira e as contusões eram frequentes - na África do Sul, o atleta se machuca e se trata em casa, quase sem acompanhamento, o que normalmente faz dobrar o tempo necessário para recuperação.

Mas os recentes longos períodos de treinamentos no próprio país, no Brasil e na Alemanha, possibilitaram ao preparador físico Francisco Gonzalez dar aos atletas bom nível de resistência. "Fisicamente, vamos encarar todos os adversários em condição de igualdade."