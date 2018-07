Capivariano bate São Bernardo e vence a primeira no Paulistão

Apesar de ter somado a primeira vitória, o Capivariano ainda continua em situação delicada, na lanterna do Grupo C e em 18.º na classificação geral, com quatro pontos. O São Bernardo estacionou nos seis e pode perder a vice-liderança do equilibrado Grupo B no complemento da rodada.

Logo aos oito minutos do primeiro tempo, o zagueiro Bonfim aproveitou cruzamento de Alex Barros e cabeceou com força, abrindo o placar para os donos da casa. O São Bernardo teve chance de empatar com Henan, mas Pedro Henrique defendeu pênalti cobrado pelo atacante.

Atrás do placar, o time do ABC paulista voltou do intervalo com uma postura mais ofensiva, mas recebeu um balde de água fria logo aos oito minutos. Em novo cruzamento de Alex Barros, Romão subiu mais que o goleiro Daniel e ampliou. Depois disso, o time da casa controlou a posse da bola e chegou a marcar o terceiro, mas a arbitragem anulou gol de Romão.

Na próxima rodada, o Capivariano irá jogar fora de casa, em Itu. A equipe de Capivari visita o Ituano já no próximo domingo, no Estádio Novelli Júnior, às 19h30. O São Bernardo terá a chance de se recuperar diante de sua torcida, contra o XV de Piracicaba, no Estádio Primeiro de Maio, também no próximo domingo, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

CAPIVARIANO 2 X 0 SÃO BERNARDO

CAPIVARIANO - Pedro Henrique; Oliveira, Rafael Bonfim, Leandro Silva e Alex Barros (Rafael Cruz); Maguinho, Samuel Souza, Kleiton Domingues (Anderson Rosa) e Jácio; Rodolfo (Chico) e Romão. Técnico - Roberto Fernandes.

SÃO BERNARDO - Daniel; Lucas Newton, Raylan, Luciano Castán e Léo Veloso (Jefferson Kanu); Túlio, Daniel Amora (Jean Carlos), Marino e Walterson; Magal e Henan (Paulo Marcelo). Técnico - Roberto Fonseca.

ÁRBITRO - Raphael Claus.

GOLS - Rafael Bonfim, aos 8 minutos do primeiro tempo; Romão, aos 8 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Silva e Alex Barros (Capivariano); Léo Veloso (São Bernardo).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Capivari (SP).