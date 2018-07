Capivariano surpreende Oeste, encerra jejum e segue vivo no Paulistão

Após quatro rodadas, o Capivariano voltou a vencer no Campeonato Paulista. No início da noite desta quarta-feira, derrotou o Oeste pelo placar de 2 a 1, no estádio dos Amaros, em Itápolis, pela 11ª rodada, dando início a uma possível arrancada para deixar a zona de rebaixamento.

Apesar do resultado, o Capivariano segue em situação delicada, com apenas nove pontos na tabela de classificação, contra 12 do Oeste, que também está na briga para fugir do descenso.

Lutando desesperadamente contra o rebaixamento, o Capivariano começou a partida com a intenção de surpreender o Oeste e assim o fez. Logo aos dois minutos, Alex arriscou o chute de longe sem muita pretensão. Jefferson Romário subiu para fazer a defesa, mas deixou a bola escapar entre as mãos, só parando no fundo das redes.

O Oeste sentiu o gol e por pouco não tomou o segundo. Aos dez minutos, Wigor arriscou da intermediária, mas desta vez Jefferson Romário espalmou. A resposta veio na sequência. O time da casa acordou e saiu para a pressão. Betinho recebeu na direita e mirou o ângulo. Cléber Alves foi buscar. No fim, Marcelinho Paraíba cruzou rasteiro e a defesa do Capivariano deixou passar, mas Ricardo Bueno não chegou a tempo de concluir.

Ainda no primeiro tempo, um cãozinho entrou em campo. Ricardo Bueno até tentou pegar o animal, mas foi Alex que o carregou e o levou para fora das quatro linhas, recebendo aplausos das arquibancadas.

No segundo tempo, o Oeste começou em cima do Capivariano. Aos três minutos, após cobrança de escanteio de Marcelinho Paraíba, Brinner desviou e Daniel Gigante chutou no travessão. Aos oito, não teve jeito. O camisa 11 cobrou falta com perfeição e deixou tudo igual.

Após o empate, o Capivariano voltou a adiantar a marcação e subiu ao ataque. Aos 34 minutos, Kleiton Domingues achou Romão na segunda trave. O atacante ajeitou para Chico mandar para o gol. Rodolfo, aos 44, ainda fez o terceiro, mas a arbitragem acabou assinalando posição irregular do jogador.

Na próxima rodada, o Oeste enfrenta a Ferroviária no sábado, às 16 horas, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. No mesmo dia, às 18h30, o Capivariano visita o Linense no estádio Gilbertão, em Lins.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 X 2 CAPIVARIANO

OESTE - Jeferson Romário; Amaral (Maurinho), Brinner, Daniel Gigante e Fernandinho; Betinho, Elivelton, Renan Mota e Marcelinho Paraíba (Patrick Silva); Ricardo Bueno e Mazinho (Renato Kayzer). Técnico: Renan Freitas.

CAPIVARIANO - Cléber Alves; Rafael Cruz (Chico), Bonfim, Leandro Silva e Vicente; Wigor, Maguinho, Jácio e Kleiton Domingues (Bruno Maia); Rodolfo e Alex (Romão). Técnico: Roberto Fernandes.

GOL - Alex, aos dois minutos do primeiro tempo; Marcelinho Paraíba, aos 8, e Chico, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jose Claudio Rocha Filho.

CARTÕES AMARELOS - Maurinho, Elivelton e Betinho (Oeste); Wigor e Leandro Silva (Capivariano).

CARTÃO VERMELHO - Jácio (Capivariano).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).