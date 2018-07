Caratê ganha mais um ouro e 'não-olímpicos' rendem 9 medalhas ao Brasil

Assim, mesmo com as atenções do governo e de patrocinadores voltadas essencialmente às modalidades e classes olímpicas, o Brasil não fez feio nas que constam apenas no programa dos Jogos Pan-Americanos. Foi até melhor do que em Guadalajara: ganhou cinco de ouro, contra quatro de 2011. Mas no total, caiu de 14 para nove.

No quadro geral de medalhas, o desempenho do Brasil nas modalidades não-olímpicas, pior do que de outros países importantes do continente, não fará diferença. Afinal, garantiu com folga o terceiro lugar.

Neste domingo, ainda serão realizadas as finais do beisebol e do softbol feminino, ambos com confronto Canadá x EUA. No raquetebol, as decisões por equipes serão México x EUA. Squash, caratê, patinação, boliche, esqui aquático, raquetebol e já tiveram todas as suas disputas realizadas. Cinco classes da vela entram nessa conta porque são disputadas por atletas que não fazem corrida olímpica.

CONFIRA O QUADRO DE MEDALHAS NÃO-OLÍMPICO:

EUA - 10 de ouro, 10 de prata, 13 de bronze (37 no total*)

Canadá - 8 de ouro, 12 de prata, 9 de bronze (31 no total*)

Argentina - 6 de ouro, 4 de prata, 6 de bronze (16 no total)

Colômbia - 6 de ouro, 3 de prata, 5 de bronze (14 no total)

Brasil - 5 de ouro, 1 de prata, 3 de bronze (9 no total)

México - 4 de ouro, 3 de prata, 11 de bronze (20 no total*)

Equador - 3 de ouro, 2 de prata, 6 de bronze (11 no total)

Cuba - 0 de ouro, 0 de prata, 3 de bronze (3 total)

*Farão finais no domingo, mas já têm a medalha garantida.