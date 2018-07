Carateca brasileiro vacila na final e é prata no Mundial O brasileiro Douglas Brose voltou a conseguir um bom resultado no Mundial de Caratê e, neste sábado, conquistou a medalha de prata na competição que está sendo realizada em Paris. Depois de ser bronze em Tóquio, em 2008, e levar o ouro em Belgrado, há dois anos, ele ficou com a segunda colocação na categoria até 60 quilos ao ser derrotado na final por Amir Mehdizadeh, do Irã, que faturou o título.