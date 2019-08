Carille não revela se fará rodízio no Corinthians em meio à maratona de jogos

Depois de empate no clássico neste domingo e de garantir a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o Corinthians terá mais dois compromissos nesta semana para, enfim, ter uma folga no calendário. Na quarta-feira, os comandados de Fábio Carille voltam a campo enfrentar o Goiás, em casa, em duelo adiado da 7ª rodada do Brasileirão. No próximo domingo, o desafio será contra o Internacinal, no Beira-Rio.

Questionado após o jogo com o Palmeiras, o treinador do time alvinegro não revelou se fará um rodízio no elenco. "O planejamento foi feito até hoje. Amanhã (nesta segunda) temos treino e vamos pensar na semana, para poder ter sabedoria e inteligência de fazer bem o jogo contra o Goiás. Depois desses dois jogos temos uma semana livre. Amanhã começamos a planejar a semana."

Carille também afirmou que o desgaste do grupo por conta das viagens dos últimos dias influenciou nas mudanças durante o clássico. "Eles jogaram em casa na terça, a gente fora. mesmo quando poupa, acaba não treinando. O ideal é tirar o cara e fazer treino físico. É importante descansar, mas não é o ideal. Não faz nada no dia do jogo, depois faz muito pouco quando volta, e isso faz diferença sim, no segundo tempo alguns jogadores caíram fisicamente, e faz parte, era esperado."

O treinador não fugiu dos questionamento e explicou a opção de manter Vagner Love no ataque, mesmo com atuação apagada, e manter Boselli no banco de reservas. "Quando a gente tem semana puxada, acaba trocando mais o setor de transição. Difícil trocar nove, tem setores que desgasta mais, setor de lado, de meio de campo, e por isso. Não poderia por tudo que conversamos trocar um 9 e faltar um cara de transição. Ficou um jogo de contra-ataque e muito corrido."

Desde a parada das competições para a Copa América, o Corinthians fez seis partidas oficiais e ainda não perdeu. Foram quatro vitórias (CSA, Montevideo - ida e volta - e Fortaleza) e dois empates (Flamengo e Palmeiras).