Cariocas têm a estreia de Renato e 3 ''reforços''

O Botafogo que enfrenta hoje o Corinthians esta mais forte do que nas partidas anteriores, pelo menos na teoria. De volta da seleção brasileira, Jefferson retoma o lugar no gol. De contrato novo, Marcelo Mattos reassume seu posto de capitão e volante.

Além disso, o meia Renato, que faz sua estreia pelo clube. "Não há como não sentir um frio na barriga, uma ansiedade. Mas vou controlar e espero ajudar o time com lançamentos e bons passes"", admite.

Outra importante surpresa é a entrada de Caio no time titular. O objetivo do técnico Caio Júnior é combater a velocidade do ataque corintiano com sua própria velocidade. O jovem atacante deverá jogar aberto pela direita, formando trio veloz com Maicosuel e Elkeson, na preparação das jogadas para Herrera.

"Minha tentativa é fazer um time mais forte ofensivamente. Por isso o Caio, era uma ideia que vinha amadurecendo"", explica o treinador.