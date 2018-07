Cariocas terão torneio de elite a partir da próxima temporada

A partir do ano que vem, o Rio estará no mapa da elite do tênis masculino. Entre os dias 15 e 23 de fevereiro, a cidade vai abrigar o Rio Open, torneio que integrará a série ATP 500, o terceiro nível do circuito. A expectativa dos organizadores é de que se torne rotina a presença de estrelas do esporte na capital fluminense. Paralelamente a esse evento, será disputado um WTA International, do circuito feminino.

A IMX, braço de eventos do grupo EBX, do empresário Eike Batista, comprou a data que pertencia a Memphis, nos Estados Unidos, e promete manter o torneio na cidade "para sempre".

O Rio Open será o único torneio da série ATP 500 durante sua semana no calendário e, além da pontuação elevada, vai distribuir cerca de R$ 2,5 milhões em premiação, pela cotação atual. No total, a IMX calcula que desembolsará R$ 25 milhões para realizar a competição. A premiação do torneio feminino girará em torno de R$ 500 mil.

Os torneios serão jogados em quadras de saibro construídas no Jóquei Clube Brasileiro.

"Nessa semana só existem dois eventos ATP 250, um na Europa e outro nos Estados Unidos. Seremos o torneio mais importante do mundo naquela semana do calendário", frisou André Silva, diretor do ATP Finals. "Além disso, os tenistas (top 30) são obrigados a disputar quatro eventos do tipo ATP 500 por ano, de 11 possíveis."

Ainda não há nenhum grande nome garantido no evento carioca, uma vez que os tenistas começam a planejar a próxima temporada na reta final do segundo semestre. Mas os organizadores e os membros da ATP e da WTA têm a certeza da participação de jogadores de alto nível.

"Em setembro, vamos anunciar o primeiro nome. Nossa ideia é trazer dois ou três entre os top 10. Podemos esperar muitos atletas entre os top 30, até pela linha de corte de um torneio 500", comentou Marcia Casz, vice-presidente de esportes da IMX.

Na semana seguinte ao Rio Open, haverá o Brasil Open, em São Paulo, um torneio da série ATP 250. Os dirigentes da ATP e os organizadores cariocas acreditam que não haverá um "canibalismo" do evento paulista, que tem menor premiação e pontuação.

"Os dois eventos vão alimentar o interesse dos torcedores por um e por outro. Vamos atrair mais patrocinadores para as duas cidades", disse Mark Young, diretor para as Américas da ATP.