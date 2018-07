Carisma garante show de Guga e Djokovic no Rio

O placar pouco importou. O jogo entre Gustavo Kuerten e Novak Djokovic ontem no Maracanãzinho valeu pelo espetáculo e pelo carisma dos dois tenistas, que cumpriram sua missão de entreter o público. Para registro, vitória do brasileiro por 7/6 e 7/5. Guga foi consciente e admitiu que, se jogasse a sério, o sérvio teria vencido.

O Maracanãzinho ganhou cobertura de saibro para o evento e não faltaram momentos especiais como Guga e Djokovic jogando contra crianças e o atual número 1 do mundo usando peruca de cabelos encaracolados e camiseta com a imagem do brasileiro. Imitações e dancinhas não faltaram: o sérvio imitou Guga e ensaiou a coreografia da música "Ai se eu te pego". No momento mais emocionante, no fim, abriu uma faixa com uma mensagem para o pai, que está doente.

Davis. Em Praga, República Checa, os donos da casa surpreenderam no confronto de duplas ontem, contra a Espanha, e estão a uma vitória do título da Copa Davis. Como os atuais campeões do ATP Finals - Marcel Granollers e Marc López - previam, Radek Stepanek e Tomas Berdych entraram em quadra para ganhar por 3/6, 7/5, 7/5 e 6/3 e estabelecer 2 a 1 na disputa. Neste domingo, o primeiro confronto terá David Ferrer contra Berdych. Depois, Nicolás Almagro pega Stepanek.

Apesar da desvantagem, o capitão Alex Correja acredita que a Espanha pode repetir o título de 2011. "Sabíamos que isso (perder nas duplas) poderia acontecer. Mas nos de jogos de simples os checos podem pagar um preço pelo esforço (de atuar no sábado)."

Os anfitriões não querem saber de cansaço. "Só falta um ponto e agora temos de olhar para frente. Faremos todo o possível", disse Berdych.