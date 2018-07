Carlinhos Paraíba volta ao São Paulo e terá de ser operado O São Paulo admitiu a dirigentes do Goiás que Carlinhos Paraíba terá de passar por cirurgia no tornozelo direito. O meia, que retornou ontem ao time do Morumbi para realizar exames, serviu de moeda de troca por Fernandão. "Eles ficaram impressionados ao saber que fizemos uma tomografia 3D para descobrir o problema", disse Edmo Pinheiro, conselheiro do Goiás. O clube goiano, que não aceita compensação financeira, desistiu de Marcelinho Paraíba e tentará Léo Lima para substituir Carlinhos.