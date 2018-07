Carlos Barbosa faz 5 no Orlândia e sai na frente na final da Liga Futsal

A partida aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro, porque o ginásio da equipe do interior de São Paulo não tem a capacidade mínima exigida pela Liga. Agora, na volta, em Carlos Barbosa, domingo que vem, o time gaúcho joga pelo empate. Se o Orlândia vencer por qualquer placar, o jogo vai à prorrogação, com o Carlos Barbosa novamente jogando pelo empate.

Com menos de 20 segundos de jogo, o Orlândia já fez 1 a 0. A equipe paulista ampliou com Dieguinho e abriu 2 a 0 antes dos 5 minutos de partida. A reação começou com Rafa e continuou com Dener, que empatou ainda no primeiro tempo.

A virada veio na segunda etapa. Rafa e Pito fizeram dois gols em três minutos e abriram 4 a 2. O Orlândia então passou a jogar no tudo ou nada, uma vez que o saldo de gols não faz diferença nos mata-matas do futsal. Bruno fez o quinto, mas o time paulista ainda descontou, com Guina, a três segundos do fim.

Campeão da Liga Nacional de Futsal em 2001, 2004, 2006 e 2009, o Carlos Barbosa busca o pentacampeonato do torneio. Já o Orlândia quer o tri, uma vez que ganhou em 2012 e 2013. Pela primeira vez em 11 anos, o ala Falcão não está na decisão.