Carlos Barbosa goleia Orlândia e conquista Liga Futsal

O Carlos Barbosa goleou a Intelli/Orlândia por 5 a 1, neste domingo, em casa, e se sagrou pentacampeão da Liga Futsal. O time gaúcho se tornou o maior campeão da história do torneio, superando o Jaraguá, que tem quatro taças da competição.

Apesar de ter saído na frente com uma vitória por 5 a 3 fora de casa na partida de ida e depender apenas de um empate, o Carlos Barbosa contou com um ginásio lotado e massacrou o Orlândia, que amargou o segundo vice-campeonato pelo segundo ano seguido.

O JOGO

No primeiro tempo, o Carlos Barbosa tentou pressionar a saída de bola e impor o ritmo de jogo, mas foi o Orlândia que quase abriu o placar em cabeçada. Pouco depois, Zico levou cartão vermelho por ter dado cotovelada em Felipe e deixou os donos da casa com um a menos por dois minutos.

Quando a igualdade numérica voltou, o time gaúcho conseguiu abrir o placar. Pito tentou um drible e chutou, mas o goleiro Deivid defendeu. No rebote, no entanto, gol para o Carlos Barbosa. A torcida se inflamou e logo o marcador foi ampliado. Murilo cobrou pênalti e garantiu o 2 a 0 antes do intervalo.

Os times retornaram para a etapa final e logo Pito fez um dos mais belos gols da Liga Futsal em 2015, de bicicleta. Pouco depois, Grillo marcou o quarto e Rafa, o quinto. Praticamente derrotado, o Orlândia ainda tentou reverter com a entrada do goleiro linha, mas conseguiu marcar somente o gol de honra com Dieguinho.

Assim, o Carlos Barbosa fechou a Liga Futsal 2015 com apenas duas derrotas, sofridas ainda na primeira fase, quando teve a melhor campanha do Grupo B - o Orlândia foi o primeiro colocado do Grupo A. Para levantar a taça, o time gaúcho já havia passado por São Paulo, nas quartas de final, e Sorocaba, nas semifinais.

Campeão da Liga Nacional de Futsal em 2001, 2004, 2006, 2009 e 2015, o Carlos Barbosa é único pentacampeão do torneio. Já o Orlândia, que buscava o tri, ganhou em 2012 e 2013. Pela primeira vez em 11 anos, o ala Falcão não esteve em um dos times da decisão desta competição.