Carlos Barbosa joga em busca do 3.º título da Copa Intercontinental

SÃO PAULO - Carlos Barbosa e Dínamo, da Rússia, fazem a final da Copa Intercontinental de Futsal na tarde deste domingo, a partir das 17h (horário de Brasília). A competição, que está sendo disputada em Greensboro, na Carolina do Norte (EUA), tem aval da Fifa e equivale ao mundial de clubes da categoria.

A equipe gaúcha garantiu sua vaga na decisão após empatar em 2 a 2 com os espanhóis do El Pozo, em partida disputada no final da tarde de sábado. Já o representante da Rússia se classificou após derrotar a Intelli/Orlândia por 6 a 3, também no sábado.

Para a final deste domingo, o Carlos Barbosa deverá ter time completo, enquanto que o Dínamo não poderá contar com o ala/pivô Tatu, expulso no jogo contra os paulistas. Apesar disso, o técnico da equipe gaúcha, Paulo Cesar Mussalem, prevê uma partida difícil. "O Dínamo fez uma partida excepcional contra a Intelli, foi muito superior o tempo todo, e ao meu ver é uma equipe que joga um futsal ultramoderno", avaliou.

O treinador, porém, acredita que o time gaúcho poderá ter melhor sorte que o representante de Orlândia: "O adversário tem jogadores de altíssima qualidade, muitos que foram e outros que ainda são da seleção brasileira. Mas final é final, e se nós jogarmos como no segundo tempo de sábado, com garra e com as individualidades de alguns jogadores, podemos chegar."

Na final deste domingo, caso a partida terminar empatada haverá prorrogação com dois tempos de cinco minutos. Persistindo o empate, o campeão será decidido nas penalidades máximas.

Esta é a terceira vez consecutiva que a equipe gaúcha disputa a decisão do torneio. Em 2011, o time perdeu a final para o Inter/Movistar, mas deu o troco na edição do ano passado, quando venceu os espanhóis e conquistou a competição pela segunda vez. O Carlos Barbosa é o único clube brasileiro a ter conquistado a Copa Intercontinental desde que o torneio passou a ter o aval da entidade máxima do futebol, em 2004. Além do título conquistado em 2012, o clube venceu também a primeira edição, disputada em Barcelona.