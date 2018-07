Carlos 'Bira' 'troca' a vida simples no interior paulista pelo atletismo no Pan Nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, Carlos Antônio dos Santos estreia na competição em busca de seu primeiro resultado de expressão na prova dos 1.500 metros, nesta sexta-feira, às 19h05 (de Brasília). Aos 34 anos, ele ainda não conseguiu se firmar na elite do atletismo, entretanto, mostra perseverança.