Carlos Burle anuncia aposentadoria, passa o bastão e aposta em Lucas Chumbo

Três brasileiros estão na disputa Big Wave Awards, o Oscar das ondas grandes. O evento será realizado neste sábado, na Califórnia e disputam a premiação Lucas Chumbo, que teve 23 indicações por ondas gigantes surfadas e concorre em três categorias, Pedro Calado e Nicole Pacelli. A premiação começa às 19h e terá entre os convidados Carlos Burle, que anunciará sua aposentadoria no Circuito de Ondas Grandes.

O surfista de 49 anos, que já foi campeão mundial de ondas grandes, vem treinando Lucas Chumbo, de 21 anos, e pode colher os frutos já neste evento. O rapaz de Saquarema concorre nas categorias Melhor Desempenho, Maior Onda na Remada e Onda do Ano. Os treinos de Burle e Chumbo ocorrem desde outubro e incluem exercícios físicos, ioga, meditação, alimentação saudável e, claro, sessões de surfe.

"O Lucas é um menino diferenciado pelo talento e pela determinação e foco no título mundial. Para mim é um privilégio e um grande desafio treiná-lo. Exatamente no ano em que encerro a minha carreira no Mundial de Ondas Grandes, o Lucas entra para o Circuito. É como se eu estivesse passando o bastão e deixando um legado. Agora vamos trabalhar duro para alcançar o nosso objetivo", disse Burle.