Carlos Chinin fecha o dia em 10º no decatlo em Moscou

MOSCOU - O brasileiro Carlos Chinin fechou o primeiro dia do Mundial de Atletismo de Moscou na 10.ª colocação do decatlo. O atleta caiu de rendimento nas últimas provas deste sábado e soma 4.251 pontos, próximo aos 4.427 do alemão Michael Schrader, atual terceiro colocado. O decatlo será encerrado neste domingo.

Chinin se destacou nas primeiras provas do dia, nos 100 metros e no salto em distância. No entanto, não teve o mesmo desempenho no lançamento de peso, no salto em altura e na corrida de 400 metros, quando disputou a série mais difícil.

Terminou em oitavo, mas somou pontos suficientes para seguir entre os 10 melhores no geral. Neste domingo, ele disputará os 110 metros com barreiras, lançamento de disco, salto com vara, lançamento de martelo e a corrida de 1.500 metros.

Ao fim das disputas deste sábado, Chinin admitiu a queda de rendimento, mas mostrou confiança em brigar por um lugar no pódio. "Na verdade, não está como a gente tinha imaginado. No salto em distância, eu senti uma pequena dor no tornozelo. Mas estou preparado. Amanhã tem mais cinco provas. Aí vem surpresa. Todos estão muito embolados. Se eu alcançar boas marcas amanhã, pode dar surpresa", projetou.