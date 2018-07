Carnívoros, cuidado! Xangai alerta os nadadores antes do Mundial

XANGAI - Os nadadores que vão disputar o Mundial de natação de Xangai este mês foram alertados por autoridades municipais a só comerem em restaurantes indicados para evitar a possibilidade de contaminação com substâncias ilegais, disse o jornal Shanghai Daily nesta quinta-feira.

Os problemas da China com a segurança alimentar, que vão desde escândalos de leite contaminado ao cultivo de porcos com substâncias proibidas, levou a agência de segurança alimenta se Xangai a emitir um guia de restaurantes onde os atletas podem comer com segurança durante o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que vai de 16 a 31 de julho.

"Nós garantimos que todos os alimentos crus, processados ou cozidos em hotéis e restaurantes indicados estão sob supervisão restrita para prevenir incidentes de contaminação alimentar com substâncias proibidas", disse Xie Minqiang, vice-diretor da agência de segurança alimentar de Xangai.

As garantias apresentadas por Xie foram feitas depois que as autoridades chinesas receberam solicitações das delegações estrangeiras pedindo para levar sua própria comida, segundo o jornal.

Alguns produtores chineses foram pegos este ano alimentando porcos com clenbuterol, substância que aumenta a quantidade de carne magra nos animais e que está na lista de substâncias proibidas da agência mundial antidoping. Os atletas pegos em exames antidoping pelo uso de clenbuterol podem ser suspensos por até dois anos.