Carolina e Manoela dão show de talento e inteligência

Inteligentes, graciosas e talentosas, Carolina Mitev e Manoela Franz, ambas com 12 anos, foram os destaques da primeira edição do projeto "Esportes em Ação", desta terça-feira pela manhã, no Colégio Miguel de Cervantes.

As duas mostraram que têm condições de serem esportistas, mas também se apresentam preparadas para a vida. Fã do jamaicano Usain Bolt, recordista mundial dos 100 metros rasos, Carolina aprovou a presença de Toaldo, ex-jogador da seleção masculina de vôlei, na escola. "Foi muito bom ouvir suas experiências. Ele nos serve de exemplo pelo que fez no esporte."

Carolina, que vai torcer para a seleção feminina de vôlei ganhar o tricampeonato olímpico no Rio em agosto, afirmou que pratica vários esportes. "Gosto muito de ginástica, vôlei e tênis."

Manoela não perde as transmissões de ginástica artística e espera que a atleta Flávia Saraiva conquiste a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. "Gosto muito também do Arthur Zanetti (campeão olímpico em Londres-2012). Seria muito legal ter a presença de ex-atletas mais vezes na escola. A gente aprende só de ouvir os ensinamentos."

Depois da clínica, os 120 alunos do sétimo ano do Colégio Miguel de Cervantes receberam uma medalha comemorativa do encontro e ainda posaram para fotos ao lado do ex-jogador da seleção brasileira de vôlei.