Carolyne Pedro sofre lesão e fica fora do Mundial de Ginástica

A seleção brasileira feminina sofreu uma baixa às vésperas do início do Mundial de Ginástica Artística. Nesta segunda-feira, Carolyne Pedro, que recentemente participou dos Jogos Pan-Americanos de Lima, foi cortada da competição em Stuttgart após sofrer uma lesão no tornozelo direito, como revelou Breno Schor, coordenador médico da Confederação Brasileira de Ginástica Artística.

"A atleta Carolyne Mercer Pedro sofreu trauma no tornozelo direito durante os treinamentos preparatórios para o Campeonato Mundial de Stuttgart 2019, sendo submetida a tratamento intensivo com reabilitação e medicações. Porém, não conseguiu se recuperar de forma completa, não estando apta para competir", disse o médico, em comunicado emitido nesta segunda-feira, explicando a lesão de Carolyne, que participaria pela primeira vez de um Mundial.

Com o corte de Carolyne Pedro, Isabel Barbosa foi convocada e já está na Alemanha para ser a reserva da seleção brasileira no Mundial. Além disso, Letícia Costa deixou de ser suplente para compor a equipe titular do Brasil com Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Thais Fidelis. Ela possui no currículo a participação nas edições de 2013, 2014 e 2015 do campeonato.

O Mundial vai começar apenas na sexta-feira, mas a equipe feminina do Brasil já terá compromisso nesta terça-feira, a partir das 15 horas (de Brasília). As ginastas realizarão o treino de pódio ao lado das representantes dos Estados Unidos, Finlândia, Angola, Nova Zelândia e Cingapura.