Carpegiani critica Conmebol e diz que São Paulo luta pelo G-3

Paulo César Carpegiani não ficou nada animado com a decisão da Conmebol de dar, de novo, classificação à Taça Libertadores de 2011 para quatro times brasileiros por meio da Série A. O técnico não gostou, principalmente, do risco de o Campeonato Brasileiro perder vaga caso uma equipe do País conquiste a Copa Sul-Americana.

"Voltar com essa condicional é ruim. Não quero que meu time pense nisso", disse o treinador. "A mudança tira o entusiasmo dos times e não me fixo nisso. Temos algumas metas, e uma delas é atingir o G-3. Queremos buscar uma vaga lá em cima."

O treinador está satisfeito com a produção ofensiva - em três jogos, marcou nove gols. Agora, foca seus esforços para dar mais segurança à defesa, que foi vazada cinco vezes nestes últimos confrontos. Carpegiani perdeu Alex Silva, Richarlyson e Jean, suspensos para o duelo com o Ceará, domingo. O substituto do zagueiro será Xandão. Diogo entra na lateral-esquerda. A outra alteração será a entrada de Renato Silva no lugar de Jean,

"O São Paulo sempre jogou com três zagueiros, ganhou seus títulos assim, e tenho de dar segurança ao time. Vou começar a preparar a equipe para isso", explicou o treinador. "Um placar de 6 a 5, por exemplo, é legal para a imprensa, resgata os velhos tempos. Mas eu prefiro 6 a 0."

CT para a Copa. Além de servir para integrar os juvenis aos jogadores profissionais, o trabalho de ontem no Centro de Treinamento de Cotia teve o intuito de divulgar as reformas do local - arquibancadas e hotel. O São Paulo espera que alguma seleção da Copa de 2014 treine lá.