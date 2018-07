Carpegiani dá chance para Fernandão atuar

A grande novidade do São Paulo hoje à tarde deve ser Fernandão. O atacante, artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro - oito gols -, lesionou-se e acabou perdendo espaço no time depois da chegada de Paulo César Carpegiani. O técnico encontrou sua formação ideal na base da velocidade e o jogador, de estilo cadenciado, sobrou.

Agora, no entanto, recebe a primeira chance na equipe titular desde que Carpegiani chegou mais por necessidade do que por méritos próprios. Dagoberto, que sofreu com uma gripe durante a semana, se auto-medicou. O remédio tinha uma substância proibida e, por precaução, o departamento médico do clube sugeriu que ele não atuasse, embora a substância seja eliminada do organismo, em média, cinco dias após a ingestão.

É um teste para Fernandão e para a equipe. Hoje Carpegiani e os torcedores terão uma noção de como a equipe vai se comportar com um jogador mais lento no ataque. "Ele tem treinado bastante, mas ainda precisa de um preparo físico melhor. Então é possível que saia durante o jogo. Tenho o Marlos que pode dar velocidade à equipe", explicou o treinador são-paulino.

Fernandão se considera pronto, mesmo sem começar uma partida há um mês - a última foi contra o Guarani (2 a 1), dia 22 de setembro. "Estou me sentindo bem e sem problema nenhum. Fisicamente estou cada dia melhor", assegurou o atacante.

O artilheiro são-paulino chegou há quatro meses ao time, mas já ocupa uma posição de liderança no elenco ao lado do capitão Rogério Ceni. Já foi muito elogiado por Carpegiani por não ter reclamado de sua condição de reserva. Muito pelo contrário. O jogador ainda consegue ajudar a equipe aconselhando as jovens promessas. "Independente de jogar ou não, eu sou um cara de grupo", disse o atleta.