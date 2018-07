Carpegiani deve escalar só 2 no ataque tricolor

A derrota para o Ceará, por 2 a 0, domingo, em Fortaleza, alguns desfalques e o retorno de Alex Silva e Richarlyson deve fazer o técnico Paulo César Carpegiani fazer até seis alterações na equipe do São paulo para o jogo de amanhã, às 21 horas, diante do Atlético-PR. A volta de Richarlyson, expulso contra o Santos, reforça a zaga, região que preocupa o treinador. Carpegiani disse que a volta do lateral pode pegar muita gente de surpresa, após a repercussão negativa que o cartão vermelho ganhou.

Entretanto, o treinador explica que pesou a experiência. "Ele é firme e maduro. Pelo lado dele, o Atlético tem velocidade e preciso de qualidade para amenizar isso." O treinador, que revelou ter tido uma conversa particular com o jogador.

Como Fernandinho ainda se recupera de dores na perna direita e Lucas está suspenso, Carpegiani resolveu apostar em uma formação com apenas dois atacantes. Na lateral, Jean e Richarlyson entraram no lugar de Renato Silva e Diogo. Na zaga, Alex Silva retorna. A novidade foi o meio de campo com Rodrigo Souto, Carlinhos Paraíba, Ilsinho e Marlos. E no ataque: Dagoberto e Ricardo Oliveira. "A equipe está muito branda. Ainda não está competitiva como eu quero, mas vejo dedicação."