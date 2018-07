Carpegiani deve mudar esquema diante do Flu O São Paulo garante que não vai entregar o jogo de domingo, na Arena Barueri, para o Fluminense. Mas o time não terá força máxima para enfrentar os cariocas. Os atacantes Ricardo Oliveira, com tendinite no joelho esquerdo, e Fernandinho, com edema ósseo na perna direita, estão descartados da partida. Dagoberto, com lesão muscular na coxa esquerda, e o volante Rodrigo Souto, com uma nas costas, também podem ficar de fora.