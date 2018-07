Carpegiani diz que vai poupar titulares

O técnico Paulo César Carpegiani desdenhou ontem da briga por uma boa colocação na primeira fase do Estadual e admite que o São Paulo vai se poupar nas duas rodadas que restam. Amanhã, em Bauru, os zagueiros Miranda e Alex Silva e o lateral Juan não pegam o Noroeste.

"Lamento que tenham de ser disputados 19 jogos para se obter uma vantagem mínima. Esse regulamento tem que ser revisto para o próximo ano", disse Carpegiani sobre o benefício de atuar em casa a partir das quartas de final. "E nós ainda perdemos o mando de campo. Seria até melhor terminar em oitavo, pois teríamos mais chances de atuar na Grande São Paulo (contra o provável líder Palmeiras)."

Questão de marketing. Mesmo com a contusão de Fernandinho, a estreia de Luis Fabiano deve ocorrer no jogo de volta com o Goiás, dia 27, pela Copa do Brasil. Tudo para que a reestreia do camisa 9 seja no Morumbi, com festa promovida pelo departamento de marketing do clube.