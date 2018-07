Carpegiani frustra-se com atuações apagadas

Paulo César Carpegiani esperava mais do São Paulo no clássico contra o Corinthians (derrota por 2 a 0) e diante do Vasco (empate por 1 a 1), anteontem. Depois dos dois resultados decepcionantes, o treinador criticou a postura de sua equipe.

No clássico, o técnico já havia cobrado uma postura diferente de seus comandados, que não abordaram a partida com a intensidade que ele esperava para uma partida tão importante. Agora, Carpegiani reclamou que faltou ambição ao São Paulo.

"Fomos melhores no segundo tempo e, se tivéssemos mais ambição, teríamos vencido. Nós nos acomodamos e saímos de campo sem o resultado que esperávamos", criticou o técnico, que ainda acredita que a equipe possa figurar no G-4, embora reconheça que a meta fica mais difícil a cada tropeço. "Nossas chances diminuíram. São nove pontos a disputar e precisamos das três vitórias. Não podemos pensar em outro resultado contra o Fluminense", disse o técnico, que outra vez descartou facilitar as coisas para o time carioca com o intuito de prejudicar o arquirrival Corinthians.

A hora de Lucas Gaúcho? A boa atuação de Lucas Gaúcho, de 19 anos, autor de gol, agradou a Carpegiani. O atacante pode ganhar nova chance diante do Fluminense caso Dagoberto (lesão muscular na coxa esquerda) e Ricardo Oliveira (tendinite no joelho esquerdo) não possam atuar.