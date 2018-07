Carpegiani garante: São Paulo vai para cima Na visão de Paulo César Carpegiani, o Santos é equipe rápida, ofensiva e perigosa. Seu plano é retrucar o rival na mesma moeda no clássico de amanhã, no Morumbi. O técnico confirmou ontem que vai pôr o São Paulo em campo com a formação mais ofensiva desde que chegou, há três semanas: Lucas vindo de trás e Dagoberto, Fernandinho e Ricardo Oliveira no ataque.