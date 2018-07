Carpegiani promete ousadia no clássico de domingo Se depender do entusiasmo e do discurso de Paulo César Carpegiani, o São Paulo encerra no domingo o jejum de vitórias sobre o Santos na temporada. A equipe, que neste ano já acumula quatro derrotas seguidas para o rival (três no Campeonato Paulista e uma no Brasileiro), entrará em campo com o objetivo de "ganhar ou ganhar", segundo seu treinador.