Carpegiani tem São Paulo na cabeça com Luis Fabiano

SÃO PAULO - Embora veja poucas chances de Luis Fabiano estar em campo contra o Avaí, quinta-feira, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, Paulo Cesar Carpegiani não quer ser surpreendido se o atacante acabar liberado pelos médicos.

Em sua cabeça, o treinador já tem definida uma maneira de posicionar sua equipe com o camisa 9 e uma outra sem ele. A única certeza é que, nas duas formações, o time vai continuar com três zagueiros.

Com Luis Fabiano em campo, o São Paulo passa a ter um jogador de referência no ataque. Com isso, Dagoberto atuaria pelo lado esquerdo, com Lucas na direita. Ilsinho e Marlos sairiam do time. "Tenho que fazer o estilo de jogo de acordo com todos os jogadores", completou o treinador.

Mas, para o jogo em Florianópolis, certeza mesmo é o retorno de Lucas, que se recuperou de um estiramento na coxa direita, Com isso, Carpegiani terá de decidir quem vai deixar o time: Ilsinho ou Marlos.