Carrapatoso: 'Bati o Alonso em um Mundial'

Na pista do Desafio Internacional das Estrelas não há um piloto que tenha no currículo o privilégio de ser campeão no automobilismo deixando o espanhol Fernando Alonso para trás. Mas fora dela, essa pessoa existe: é Ruben Carrapatoso, que pode contar para filhos e netos que levou a melhor sobre o bicampeão mundial da Fórmula 1 na decisão de um Mundial quando ambos estavam nas categorias de base do automobilismo.

"Isso já faz 15 anos", lembra o brasileiro, que hoje é piloto de ralis de velocidade e representante de uma empresa italiana fabricante de karts no Brasil. "Na época, o Mundial de Kart era decidido em um fim de semana."

Carrapatoso conta que, na época, tanto ele quanto Alonso eram apenas jovens que sonhavam com um lugar de destaque no automobilismo. "Ele já tinha aquele jeitão meio reservado, na dele, e também mostrava talento para colocar um carro nas primeiras posições mesmo que não contasse com o melhor equipamento", revela.

O brasileiro não mostra tristeza com o fato de sua carreira não ter se desenvolvido de forma tão bem-sucedida quanto a de Alonso. Afirma que a falta de dinheiro muitas vezes o impediu de progredir, assim como acontece com vários pilotos promissores. Sabe que é fundamental ser a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. "Mas é legal poder dizer que, um dia, fui capaz de ganhar de um piloto que se tornou bicampeão na Fórmula 1." / V.Z.