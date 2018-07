Carro novo faz Mercedes mirar o pódio O próprio diretor técnico da Mercedes, Ross Brawn, afirmou ontem, no lançamento do novo modelo da equipe alemã, em Barcelona: "Temos de avançar''. O investimento no projeto de F-1 da montadora foi grande. No primeiro dia de treinos do F1 W03 em Barcelona o carro apresentou problemas hidráulicos, limitando Michael Schumacher a completar apenas 51 voltas.